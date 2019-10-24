شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية الأكاديمية الوطنية للتدريب بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة .

وانطلقت فعاليات الإحتفالية، بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، وبحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، و يهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

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ويبلغ عدد الدول المشاركة فى الدفعة الثانية بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى، 31 دولة، وتلقى الخريجين مواد دراسية حول ،مهارات القيادة ،ومهارات التفاوض ،والتسويق الدولي وأجندة إفريقيا 2063 ، والتنمية المستدامة ،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،وكيفية التحدث لوسائل الإعلام ،ونظام الإعلام الدولي ،وتحديات القارة الإفريقية والفرص المتاحة لتنميتها ،والذكاء العاطفي والاجتماعي ،والقانون الدولي واقتصاد وعلاقات دولية ، والأمن القومي الإفريقي.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.