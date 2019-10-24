شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ليبى: البرنامج الرئاسى المصرى لتأهيل الشباب الإفريقى نجح بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدق الفاهم ، أحد الشباب الخريجين من الدفعة الثانية بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، إنه يبلغ من العمر 19 عاما ولم يكن يتوقع الالتحاق بالبرنامج الرئاسى، موضحا أن البرنامج نجح بكل المقاييس فى تعلم العديد من الأمور العلمية الهامة .

وأضاف الفاهم ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" على هامش احتفالية الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، أنه قادم من ليبيا للحصول على البرنامج التدريبى لتأهيل الشباب، مؤكدا أن البرنامج نجح بكل المقاييس وتعلم أمور علمية متعددة وساهمت فى صناعة قيادات .

وتابع قائلا : تعرفنا على مصر من جهة أخرى ، حيث قضينا 45 يوما بصفة دائمة ولست زائر ، مضيفا كانت تجربة رائعة على كافة المستويات سواء التعليمية أو الزيارات للمناطق المختلفة فى مصر ، مضيفا لم اكن اتوقع أن البرنامج منفتح بشكل كبير، وادعو الشباب بأن يكون لديهم حرص للمشاركة فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.

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ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل ، إحتفالية الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بتخريج الدفعة الثاتية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى .

جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.