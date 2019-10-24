شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار": 13 ألف طالب زاروا مصانع "الإنتاج الحربى" العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، عن أن 13 ألف طالب زاروا مصانع وشركات الانتاج الحربى، خلال العام الماضى، بخلاف طلبة الكليات العسكرية، وهناك توجه لزيادة تلك الزيارات مستقبلا.
وأضاف العصار، خلال وقائع المؤتمر الصحفى، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الإنتاج الحربى، أن هناك تحديات أمام الوزارة أهمها عامل الوقت، لأن القيادة السياسة ترغب فى أن يكون المشروع الذى يخطط له 3 سنوات، أن يحدث فى 6 أشهر.
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