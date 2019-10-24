شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تنظم مؤتمراً إقليمياً عن تحسين إنتاجية المياه فى الزراعة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن مؤتمرها الإقليمى حول تحسين إنتاجية المياه فى الزراعة، سينعقد فى تونس من 3 إلى 6 ديسمبر 2019، ضمن الجهود لإنشاء منصة تشاركية حول إنتاجية المياه فى بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا .

وقالت " الفاو "، فى تقرير لها ، أن المؤتمر يشكل فرصة للباحثين وصناع القرار لمناقشة واقع إنتاجية المياه فى منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى والحلول المتاحة. وهو يأتى فى إطار المشروع الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة، " تنفيذ أجندة 2030 بشأن كفاءة المياه وإنتاجيتها واستدامتها فى بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

وأضافت " الفاو " أن المؤتمر سيتيح للخبراء مناقشة كيفية مساهمة تحسين إنتاجية المياه فى تعزيز الاستدامة الزراعية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وحماية البيئة فى المناطق الريفية والمدن ، متابعة أن المشاركة فى المؤتمر متاحة للباحثين والمزارعين والممارسين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى وجمعيات المزارعين. المشاركة مفتوحة – فى حدود الأماكن المتوفرة – من خلال ملء استمارة التسجيل عبر الإنترنت قبل 10 نوفمبر 2019 .

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وتابعت أن المنظمون يطلقون مسابقة للصور الفوتوغرافية حول التحديات المتصلة بمياه الرى وتحسين إنتاجية المياه. وهم يدعون المصورين الهواة والمحترفين من بلدان الشرق الأدنى وشمال افريقيا إلى المشاركة فى التقاط أفضل الصور وإرسالها من خلال الرابط التالى لمسابقة التصوير قبل 15 نوفمبر، وسيتيح المؤتمر أيضا للشباب فرصة التفكير فى مستقبل الرى فى تونس، حيث سيتم استعراض نتائج مسابقة البرمجة الالكترونية للحلول التقنية التى ابتكرها طلبة من الجامعات التونسية. وكان المجمع التقنى لجامعة منوبة قد استضاف ندوة علمية للطلبة تحت عنوان "الرى الذكي" فى الأول من أكتوبر ، حيث التقى باحثون واختصاصيون وطلاب، ورواد أعمال فى مجال التكنولوجيا.

وقد تنافست ثمانى مجموعات طلابية من الجامعات التونسية (حوالى 40 طالبا) فى ابتكار برمجيات وحلول تقنية للمشاكل المرتبطة بمياه الري، وسيكون أمامهم شهران اضافيان لتحويل أفكارهم إلى مشاريع فى حاضنة المجمع التقنى لجامعة منوبة. وستتولى لجنة مختصة، بينهم خبراء المنظمة، التحكيم وتقييم المشاريع النهائية وسيتم الاعلان عن الفائزين وعرض ابتكاراتهم خلال المؤتمر.

ويندرج هذا المشروع فى إطار المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التى أطلقتها منظمة الفاو فى عام 2013 بهدف تقديم الدعم لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا للتصدى لواحد من التحديات الأكثر الحاحا: الامن الغذائى والامن المائي، من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من منظور ندرة المياه.