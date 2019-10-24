شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم جلستها بأسبوع القاهرة للمياه حول "تقييم مخاطر انهيار السدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الرى جلسة فنية على هامش اسبوع القاهرة للمياه بعنوان "تقييم مخاطر انهيار السدود".

تحدث فى الجلسة مجموعة من الخبراء فى مجال السدود، حيث تم عرض كيفية انهيار السدود كنتيجة للكوارث الطبيعية والاخطاء البشرية وما ينتج من خسائر اقتصادية وخسائر بالأرواح.

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وخلال الجلسة عرض المركز القومى لبحوث المياه مجموعة من التجارب التى أجريت ، باستخدام منشآت المحاكاة للطبيعة المتوفرة فى المركز ، لدراسة انهيار السدود الترابية بسبب تجاوز المياه أعلى منسوب السد أو بسبب التسريب كم تم عرض أهم البحوث والدراسات التى أجريت حول انهيار السدود الخرسانية وتأثيرها على المجرى المائى باستخدام تقنيات النمذجة الرقمية وتقييم إدارة المخاطر.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحداث المائية على المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائيــة والرى المصريــة ســنوياً بالتعاون مع الشــركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.