شكرا لقرائتكم خبر عن تبعد 30 مليار سنة ضوئية.. 7 معلومات عن أبعد مجرة عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس 24 أكتوبر، الذكرى السابعة للإعلان عن اكتشاف مجرة z8_GND_5296، وهي أبعد مجرة عن درب التبانة معروفة حتى الآن.

”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية 7 معلومات عن مجرة z8_GND_5296 :

1_ تم اكتشاف المجرة z8_GND_5296 عام 2013 والإعلان عن اكتشافها فى مثل هذا اليوم 24 أكتوبر من نفس العام.

2_ اعتبرت المجرة بعد اكتشافها هى أبعد مجرة عن مجرة درب التبانة ، وتم التأكد بعدها عن طريق التصوير الطيفي.

3_ تبعد المجرة عن الأرض نحو 13.1 مليار سنة ضوئية من السماء الشمالية

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4_لقياس المجرات في مثل هذه المسافات الكبيرة مع دليل قاطع استخدم علماء الفلك التصوير الطيفى وظاهرة الانزياح نحو الأحمر.

5_ اكتشفت المجرة الأكثر بعدا باستخدام المسح البصري العميق وتسجيل الأشعة تحت الحمراء

6_تم التقاط الصور باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، وأكد اكتشافهم من قبل مرصد كيك في هاواي

7_اكتشف بالقرب منها مجرة اخرى تعد ثاني مجرة في بعدها عنا.