شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا ديمتريوس يضم راهبتين لدير راهبات البتول العامر بملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى "الأنبا ديمتريوس" أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير البتول أمس صلوات طقس رهبنة إثنين من الفتيات ضمهما لدير البتول العامر بملوي وذلك بحضور "الأنبا أغابيوس" أسقف ديرمواس ودلجا و"الأنبا مكاريوس" أسقف عام المنيا وأبوقرقاص و "الأنبا ماركوس" أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري وبحضور "رئيسات أديرة الراهبات" ومجمع راهبات دير البتول وحضور بعض الأباء الكهنة والشمامسة والمكرسات.

يأتي ذلك بعد عام من قرارات ضبط الرهبنة التي أوقفت الكنيسة بموجبها قبول رهبان وراهبات جدد بالأديرة القبطية لمدة عام كامل وذلك في أعقاب جريمة مقتل الانبا ابيفانيوس.

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جدير بالذكر أن طقس الدخول في الرهبنة يتطلب قراءة أوشية الراقدين ، التي تقرأ على الموت ودفن طالب الرهبنة أسفل غطاء وكأنه ميت، إذ تعتبر الرهبنة موت عن العالم فإذا مات الراهب بعد تلك الطقوس لا تصلى عليه صلوات الموتى مرة أخرى، ويمنح البابا عقب تلك الصلاة كل راهب أو راهبة من الرهبان الجدد اسمًا دينيًا يختلف عن اسمه بالميلاد ويسجل في الأوراق الرسمية