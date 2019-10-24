وزير الدفاع يعود إلى القاهرة قادمًا من الصين بعد زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين كما استعرض حرس الشرف، و كان في استقباله الفريق أول وي فنج هه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة، العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكري المشترك بين كلا البلدين في مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية علي كافة المستويات.

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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وأشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب، مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما أكد علي أهمية الدور الهام والحيوي لمصر والداعم لأمن واستقرار المنطقة .

وحضر الفريق أول محمد زكي، مراسم الافتتاح لمنتدى "زيانغشان الدولي" بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول، وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على ضرورة تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى حتمية سن قوانين للحد من انتشار الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

والتقى الفريق أول محمد زكي في وقت لاحق بوزير الأمن العام الصيني، حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة مع عدد من ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الصينية، كما قام بزيارة القاعدة البحرية بشانغهاي وتفقد عدد من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية، مشيدًا بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية.