"لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة".. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن موعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم ويوسف عفيفي:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم.

وأوضح "صابر"، في بيان الخميس، أن موجة الطقس غير المستقر تصل ذروتها اليوم وغدًا الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق الدلتا ومدن القناة تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

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وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الخروج غدًا الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية، والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية، وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية التحسن في الأحوال الجوية، الأحد المقبل، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.​