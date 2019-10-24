الأوقاف: إطلاق جزء جديد من موسوعة الفقه الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلقت الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف اليوم الخميس الجزء السادس والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم سبعة عشر مصطلحا فقهيا.

وتتضمن الموسوعة تفسيرات مستنيرة للعديد من المصطلحات الفقهية وفق الشرع ومتغيرات العصر ومستجداته ومنها مصطلح "تقديم" ويعنى أن تقديم الزكاة على الحول لمن هو مالك للنصاب جائز مراعاة لحال الفقير.

ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سرعة طباعة هذا الجزء من الموسوعة وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة المتميزة؛ خدمة للدراسات الفقهية والأصولية.