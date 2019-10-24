بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بإختطاف طفل بالشرقية ومطالبة أهليته بدفع مبلغ 2 مليون جنيه "فدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات فيديو يوثق لحظة ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل بالشرقية ومطالبة أهليته بدفع مبلغ 2مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الخطف والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها ، وتكثيفاً لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية من (تاجر خردة - مقيم دائرة المركز) أنه حال خروج نجله طالب بالمرحلة الإبتدائية – 8 سنوات) من المدرسة صحبة نجل عمه طالب بذات المدرسة.. قام ثلاثة مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بإختطافه والهرب به، وتلقيه فى وقت لاحق إتصالات هاتفية"من رقمى هاتف محمول محددان" طلب خلالها المتصل مبلغ 2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.

وأضاف البيان؛ تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة 7 أشخاص (3عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" - نجار – تاجر – سيدتان)، وبتضييق الخناق عليهم، قاموا بإطلاق سراح الطفل بطريق كفر صقر.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بإستئجار سيارة ملاكى من "سمكرى سيارات - مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية" لإستخدامها فى الواقعة..حيث توجه 4 من المتهمين لمكان الواقعة مستقلين السيارة المُشار إليها، وفور مشاهدتهم للطفل قاموا بإصطحابه داخل السيارة والهرب به وإحتجازه عقب ذلك بمنزل إحدى المتهمات، والكائن بناحية منية النصر بالدقهلية، ولدى إستشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم قاموا بإطلاق سراح الطفل خشية ضبطهم ، وبإرشادهم تم ضبط (بندقية آلية و7 خزائن و 218 طلقة لذات العيار - طبنجة معدلة و9 طلقات لذات العيار - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.