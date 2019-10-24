القبض على شاب شرع في ذبح سائق توك توك بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهم بالشروع في ذبح سائق "توك توك" بمنطقة الهرم، الجمعة الماضية.

تلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم بوصول سائق توك توك مصابا بجرح نافذ في الرقبة.

انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن شابا استوقف سائق توك توك بمنطقة الطبعة بزعم توصيله إلى مكان قريب، إلا أنه باغته بطعنة في الرقبة خلال سيرهما بالشارع على مرأى ومسمع المارة.

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حسب التحريات الأولية ورواية شهود عيان، استولى المتهم على متعلقات وهاتف السائق وفر هاربا قبل ملاحقته من الأهالي.

وجه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المحلات التجارية والبنوك الواقعة في نطاق مسرح الجريمة؛ لتحديد هوية الجاني وتتبع خط سير هروبه.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة الرائد كريم عبد الواحد، وكيل فرقة الهرم، والنقيب هاني عجلان معاون مباحث الهرم، توصلت إلى هوية المتهم، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.