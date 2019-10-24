مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بمنطقة الهرم، اليوم الخميس. تلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب بدائرة قسم الهرم. التحريات الاولية أفادت بمصرع شاب إثر تعرضه للصعق الكهربائي بسبب الأمطار، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الهرم. تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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