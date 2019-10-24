مصر | من المحلة لـ الدقي.. حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل 300 دولار

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب ويدعى "ع.ح" من بلدة المحلة يبلغ 28 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالدقي مقابل مبلغ مادي، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر يقدر بـ300 دولار.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.