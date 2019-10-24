مصر | سقوط المتهم بالشروع في قتل سائق توك توك بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط المتهم بالشروع في قتل سائق توك توك بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهم بطعن سائق توك توك لسرقته، بمنطقة المطبعة، بنطاق قسم الهرم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بقيام شاب بطعن سائق توك توك، وسرقته بمنطقة المطبعة، نطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم.

وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان تبين أنه حال استقلال شاب توك توك صحبه قائده، طعن الشاب سائق التوك توك، بمطواه كانت بحوزته، محدثا إصابته بجرح نافذ برقبته، وسرق متعلقاته وفر هاربا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وخروجه عقب تماثله الشفاء.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبه المركبة بمكان الواقعة، وبعد فحصها وإجراء تحريات المباحث اللازمة، تم التوصل إلى هوية المتهم وتمكنت القوات من القبض عليه بمكان هروبه وإقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.