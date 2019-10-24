مصر | مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الهرم

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لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص صعقا بالكهرباء بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتبين أن الجثة لشاب، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

