مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": انتحار فتاة بسبب التنمر.. والسطو المسلح على محطة وقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": انتحار فتاة بسبب التنمر.. والسطو المسلح على محطة وقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

النيابة تأمر بدفن جثة شاب توفي بعد أن صدمته سيارة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب ويدعى "إسلام. ع"، نتيجة لاصطدام سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

"الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة".. تعرف على عقوبات القتل

القتل له عقوبة واحدة يعاقب عليها المتهم ولكن يوجد ثلاثة أنواع من القتل ولكل نوع عقوبته الخاصة التي نص عليها القانون المصري، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

"انتحار فتاة المطرية".. عايرتها أختها بتأخرها الذهني فألقت بنفسها من الدور الرابع

أقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر، على الانتحار بعد إلقاء نفسها من الطابق الرابع، اليوم الخميس، في المطرية، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

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"استغل زيادة الإقبال".. حبس صاحب ثلاجة لحوم فاسدة في الجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص ويدعى "عمرو.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتجميعه كميات كبيرة من اللحوم وأحشاء الحيوانات وضبط 4 أطنان غير صالحة للستهلاك الآدمي بمنطقة الجيزة، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

"أقنعة وجه" و"آلاف الجنيهات".. السطو المسلح على محطة وقود في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

"متوقف عن العمل".. المعاينة تكشف سبب حريق "مصنع البدرشين"

رجحت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا السبب في اشتعال النيران بمصنع مقرمشات بمركز البدرشين، وذلك بسبب توقف المصنع عن العمل، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

