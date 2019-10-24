مصر | بسبب سقوط "شجرة".. تباطؤ حركة المرور بأول كوبري فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب سقوط "شجرة".. تباطؤ حركة المرور بأول كوبري فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافة مرورية وتباطؤ في الحركة، في أول كوبري فيصل للاتجاه القادم للشارع، بسبب سقوط شجرة بامتداد الطريق.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط شجرة بأول كوبري فيصل، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وعلى الفور انتقلت الأوناش المرورية لرفع الحطام، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وكما تشهد العديد من الطرق يوميا وقوع الحوادث المرورية التي يكون السبب الرئيسي فيها قائد السيارة لعدم درايته بخطورة الأخطاء التي يرتكبها أثناء القيادة على الطرق، وهناك بعض النصائح لتجنب الحوادث المرورية:

1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم في السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

2-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

3 - الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

4 - عدم ربط حزام الأمان.

5- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

6 -عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب في فقدان الأرواح.

7-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

8-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

9-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

10-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.