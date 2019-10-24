أخبار مصر | وزير الدفاع والإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية إستغرقت عدة أيام حيث أجريت مراسم الإستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين كما إستعرض سيادته حرس الشرف ، و كان فى إستقبال سيادته الفريق أول / وى فنج هه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصينى.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين كلا البلدين فى مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على كافة المستويات .

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما فى المجال العسكرى ، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

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كما أشاد وزير الدفاع الصينى بمستوى التعاون والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين فى مختلف الجوانب مؤكدين الحرص المشترك على إستمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما أكد على أهمية الدور الهام والحيوى لمصر والداعم لأمن وإستقرار المنطقة .

وقام الفريق أول محمد زكى بحضور مراسم الإفتتاح لمنتدى ( زيانغشان الدولى ) بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول ، وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على ضرورة تعميق التعاون الدولى المشترك لمكافحة الإرهاب مشيراً إلى حتمية سن قوانين للحد من إنتشار الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة .

والتقى الفريق أول محمد زكى فى وقت لاحق بوزير الأمن العام الصينى حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون الأمنى فى المجالات ذات الإهتمام المشترك .

كما إلتقى القائد العام للقوات المسلحة مع عدد من ممثلى شركات الصناعات الدفاعية الصينية ، كما قام بزيارة القاعدة البحرية بشانغهاى وتفقد عدد من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية ، مشيداً بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية .