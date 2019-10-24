أخبار مصر | "المصريين": القمة الروسية الإفريقية ناجحة للطرفين وتحقق مزيد من التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين": القمة الروسية الإفريقية ناجحة للطرفين وتحقق مزيد من التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بالبيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية والتي أقيمت في سوتشي في دولة روسيا، مؤكدا أن القمة فتحت نوعا من العلاقة الجيدة بين الجانبين، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأكد أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل القارة الأفريقية من خلال مختلف المحافل الدولية التى يشارك فيها، مشيرا إلى أنه يتبنى سياسة التوازن بين جميع القوى الدولية والإقليمية، وشريطة ذلك الاحترام والمنفعة المتبادلين.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن هذه القمة تأتى في إطار عودة مصر لمكانتها كدولة كبيرة لها وضعها في المنطقة، وبالتالي كان لابد من مشاركة مصر في هذه الفاعلية الدولية لما تمثله مصر من قيمة وثقل على مستوى العالم.



وأشار إلى أن القمة سينتج عنها حركة إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار، فضلا عن مشروعات مشتركة يجرى تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، متابعا:" بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وارتكابهم لأعمال إرهابية بها". وأشار إلى أن القمة سينتج عنها حركة إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار، فضلا عن مشروعات مشتركة يجرى تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، متابعا:" بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وارتكابهم لأعمال إرهابية بها". وأختتم البيان متطرقًا إلى الشائعات والفتن التي تديرها الجماعة الإرهابية لتسخين الأوضاع في الشارع المصري وخاصة فيما بتعلق باجتزاء كلمات رئيس وزراء أثيوبيا والتي نفى أي إساءة لمصر في لقاء مع الرئيس السيسي على هامش القمة. Advertisements وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لجميع القادرة الأفارقة، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ لاستضافته لأعمال القمة الروسية الإفريقية، وحسن الاستقبال.



وأعرب «السيسي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، مساء الخميس، عن تقديره لما بذل من جهد كبير لإنجاح القمة الروسية الإفريقية، والروح التعاونية للقادة الأفارقة.



وأوضح أن هذه الروح التعاونية ساهمت في تضافر جهود المشاركين للتوصل إلى بيان ختامي يعكس الأولوليات المشتركة، ويكرس رؤيتنا تجاه العديد من القضايا، وعلى رأسها قضايا الأمن والسلم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

