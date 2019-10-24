أخبار مصر | علاء عابد: كلمة السيسى أمام القمة الإفريقية الروسية خارطة طريق لتحقيق التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: كلمة السيسى أمام القمة الإفريقية الروسية خارطة طريق لتحقيق التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية القضايا الاقليمية والافريقية والدولية التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام القمة الافريقية الروسية، مطالبا الزعماء والرؤساء والحكومات بجميع دول القارة السمراء اعطاء اكبر اهتمام لهذه للقضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى.

وأشاد "عابد" فى بيان له اصدره اليوم، بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته أن دول الاتحاد الأفريقى تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادى ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً من خلال المضى قدمًا لتحقيق التكامل عن طريق استكمال كافة المشروعات القارية التى تهدف إلى الاندماج الإقليمى وضرورة قيام الدول الأفريقية بجهد كبير لوضع أطر لحوكمة الشركات والأسواق المالية بما يزيد من استقرار أسواقها وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.

وأكد أن الرئيس السيسى كان واضحا فى استعراضه للتحديات التى تواجه جهود ترسيخ الاستقرار فى القارة الأفريقية والخطك الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 باعتبارها إحدى أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمى، وهو الموضوع الذى سيكون على رأس أولويات عمل القادة الأفارقة خلال العام القادم فى ضوء أهميته لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى العيش فى سلام ورخاء.

Advertisements

وقال "عابد" انه يجب دعم ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بشأن سياسة الاتحاد الأفريقى الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات ودعم أنشطة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات وخطط العمل التنفيذية التى تُحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس واعادة بناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها فى حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.