أخبار مصر | 6 معلومات عن كوبري دكرنس العلوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 معلومات عن كوبري دكرنس العلوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولته اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بمحافظة الدقهلية، حيث تفقد، أعمال انشاء كوبري دكرنس العلوي، ويرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري.

معلومات عن كوبري دكرنس العلوي:

- يبلغ تكلفته 250 مليون جنيه.

- يبلغ طوله 1250م.

- يشمل المشروع على انشاء كوبرى علوى اعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولى باتجاه المنصورة – دمياط بعرض 12م.

Advertisements

- يوجد مطلع ومنزل من والى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 متر وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق.

- يقع الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا.

- من المخطط الانتهاء من اعمال انشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2022.