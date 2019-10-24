أخبار مصر | براتب يصل لـ 7500 جنيها.. القوى العاملة تطرح وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل لـ 7500 جنيها.. القوى العاملة تطرح وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 785 فرصة عمل بإحدى الشركات للأمن والحراسة بوسط القاهرة بجوار محطة مترو سعد زغلول، براتب يصل لـ7500 جنيها.

وتتضمن الوظائف المطلوبة، 10 مديرين تسويق لديهم خبرة، براتب 7500 جنيه، بالإضافة إلى 10 أخصائي تسويق براتب 5000 جنيه، ولابد أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط بجانب الخبرة، وأعمارهم لا تتعدى الـ55 عاما من الجنسين.

كما تطلب الشركة 150 فرد أمن إداري بالعبور، براتب يبدأ من 1850 جنيه إلى 2500 جنيه، وساعات العمل 12 ساعة، وتطلب 150 فرد أمن بمنطقة السادس من أكتوبر براتب 1950 لـ2860.

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وتحتاج 100 فرد أمن حراسة على المطاعم، ومدة العمل 12 ساعة براتب 2250 فضلًا عن أربع أيام راحة، وأن لا يتعدى أعمارهم 50 عاما.

وتوفر الشركة فرص عمل لـ10 عمال نظافة يجيدون القراءة والكتابة، ومدة العمل 8 ساعات براتب 1800 جنيه، كما توفر فرص عمل لـ35 فرد أمن بالشرقية براتب 2500 جنيه ومثليهما في القاهرة الكبرى ومدينة العبور، بجانب الوجبات التي توفرها الشركة والسكن والأيام الراحة.

ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي، ومتوسط ومن يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على أرقام 01060229639- 01113714156.

