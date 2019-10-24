أخبار مصر | ياسمين فؤاد تطرح رؤية مصر أمام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين فؤاد تطرح رؤية مصر أمام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة حيث قامت بإلقاء كلمة مصر سلطت فيها الضوء على جهود مصر متمثلة في وزارة البيئة وفي ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي ٢٠١٨ ولمدة عامين.

وأكدت الوزيرة على أهمية دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة وأكدت على أهمية دعم المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو الثلاث والتي تسلط الضوء على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي استنادا إلى النظم الإيكولوجية.

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وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل الآن على حشد الموارد المالية اللازمة لدعم المبادرة المصرية مضيفة أنه تم الاتفاق مع صندوق مرفق البيئة العالمي بتوفير تمويل يصل لحوالي ٥٠٠ مليون دولار تتاح للدول لتنفيذ مشروعات تساهم في مواجهة التحديات التي تعوق تنفيذ الإلتزامات نحو الاتفاقيات الثلاثة بالإضافة إلى ذلك تولى وزارة البيئة أهمية خاصة بقضية التغيرات المناخية ولا سيما مخرجات قمة المناخ الرفيعة المستوى التي عقدت بنيويورك في سبتمبر ٢٠١٩.

وأضافت الوزيرة أن مصر قامت أثناء القمة بالتعاون مع المملكة المتحدة بإطلاق مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية حتى يكون التكيف على قدم المساواة مع التخفيف.

وقالت الوزيرة " استطعنا أن نحشد دعم واهتمام ١٠٧ دولة و٧٤ منظمة لهذه المبادرة" ودعت الوزيرة الدول العربية إلى مساندة تلك المبادرة مقترحة إنشاء اللجنة العربية لتغيرات المناخ وإعداد برنامج لحماية التراث من تأثيرات التغيرات المناخية.