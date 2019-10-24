أخبار مصر | وزير التربية والتعليم: الإنسان ليس ورقة متمثلة في وظيفة وشهادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم: الإنسان ليس ورقة متمثلة في وظيفة وشهادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، في افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستمر لمدة يومين من 24 - 25 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير عمرو عبد العزيز نائب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبعض الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.

وفي كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقي عن سعادته بالاهتمام المصري والعالمي بالابتكار وربط مجال البحث العلمي والابتكار بالصناعة، مشيدًا بعنوان معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار "أفريقيا تبتكر" بمشاركة كم كبير من الدول الأفريقية.

وأثنى على مجهودات العاملين بأكاديمية البحث العلمي في تنظيم المعرض والذي يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمبتكرين والباحثين في مصر، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية كل عام يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين؛ لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية أن يعيش المجتمع المصري في بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار لدى الأطفال، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على تكاتف الجهود لدعم الابتكار وتأسيس بيئة داعمة للابتكار والإبداع بداية من رياض الأطفال.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التعليم والتعلم هناك فارق كبير بينهما، فالتعليم هو تلقي المعارف عن طريق عوامل مساعدة مثل المدرسة والمناهج والمعلم، أما التعلم فهو مدى الحياة، فالطفل تولد لديه قدرة على التعلم ولابد من استغلالها، بينما يستمر الإنسان في اكتساب الخبرات في جميع مراحله العمرية، قائلًا: إن نظم التعليم التقليدية المبنية على الحفظ والتلقين يمكن أن تقتل وتدثر القدرة على الابتكار، فالإنسان ليس ورقة متمثلة في شهادة ووظيفة ولكن حصيلة خبرات.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن نظام التعليم الجديد يهدف لإنتاج جيل قادر على التعلم والتفكير وتنمية الابتكار لديهم، وأصبح بنك المعرفة أكبر مكتبة إلكترونية تقدم خدمات للطلاب والمعلمين والباحثين، حتى نصل إلي مرحلة بناء المعرفة.

وتفقد الوزراء أرجاء المعرض مثنيين على المعروضات المتميزة والتي تعبر عن أجيال مبتكرة واعدة.