شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2952 سيارة إسعاف في الميادين والطرق السريعة تحسبًا لأي سيول محتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لليوم الثالث على التوالي لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن أضرار السيول، برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزيرة للرعايات والطوارئ، وممثلين عن قطاعات «الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية»، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.

وأوضح بيان للوزارة، الخميس، أن الوزيرة هالة زايد، وجهت الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، بسرعة نشر وتوزيع 2952 سيارة إسعاف مجهزة، منها 49 سيارة دفع رباعي لتغطية المناطق الحدودية والوصول إلى المناطق الوعرة، وذلك على الطرق السريعة والمحافظات المتوقع بها السيول.

من جانبه، أشار الدكتور محمد جاد إلى تخصيص 25 سيارة إسعاف انتشار سريع مجهزة وبها فريق طبي مكون من «طبيب ومسعف وسائق»، لافتًا إلى جاهزية 10 لانشات إسعاف نهري، و2 طائرة مروحية إسعافية لأي طارئ.

Advertisements

وأشار إلى أن الوزيرة تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لمواجهة السيول على مدار الساعة، من خلال غرفة الطوارئ والأزمات المنعقدة طوال الـ24 ساعة.

وقال إن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، ونقل أي مصابين إلى المستشفيات، مشيراً أن هناك تواصلاً دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، فضلاً عن التنسيق بين المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكداً جاهزية مديريات الصحة وتوافر الإمكانات من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع أن وزيرة الصحة والسكان راجعت مخزون أكياس الدم للتأكد من توافره، حيث توجد ٢٣ ألفًا و٣٥٥ كيس دم من مختلف الفصائل، و٤٧ ألفًا و١٦٥ كيس بلازما، بمستشفيات وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطمأنت على تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، مشددةً على منع كل الإجازات للفريق الطبي خلال فترة رفع الاستعدادات.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات المحافظات التي سقطت بها الأمطار، والمُعرضة لسقوط الأمطار.