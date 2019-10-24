شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر حزمة إرشادية للمزارعين لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المعمل المركزي للمناخ الزراعى بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والعديد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع الأمطار والظروف الجوية المتقلبة للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أية خسائر محتملة.

وقال تقرير المركزي للمناخ، إنه لا بد من تنفيذ إجراءات واحتياطات عاجلة وهامة يجب اتباعها عند سقوط الأمطار بالنسبة للزراعات الموجودة خلال هذه الفترة بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث تشير ظروف الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، ومن أكثر المحافظات التيي سوف تتعرض لسقوط الأمطار الغزيره والرعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة هي السواحل الغربية للبلاد وشمال الدلتا ومدن ومحافظات القناه خاصة بور سعيد، وكذا بالطبع مدن ومحافظات شمال وجنوب سيناء.

وأضاف التقرير، أن القاهره وجنوب الدلتا وشمال الصعيد تشهد أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وذروة عدم الاستقرار خلال الـ 48 ساعة القادمة اعتبارا من مساء الخميس حتى مساء يوم الجمعة القادم، ومن أكثر المحافظات تأثرا بها هي الإسكندرية وبورسعيد وشمال ووسط سيناء التي سيكون عليها أمطار غزيره ورعدية قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء والتحسن المتوقع اعتبارا من مساء يوم السبت القادم.

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وأكد التقرير أن أهم التوصيات الزراعية بالنسبة للري بالتنقيط بالأراضي الرملية تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار، بالنسبة للري بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية، والتأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة في زراعات البطاطس والفرولة.

وأوضح التقرير، بالنسبة للمانجو متأخرة النضج يفضل الاهتمام جدا بالصرف أو الاسراع بجمع ثمار المانجو حتى لا تؤدي زيادة الأمطار إلى حدوث تشقق للثمار، وبالنسبة للموالح في هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا في حالة عدم صرف المياه وتجمعها في الأرض ما يؤدي إلى التشقق والتساقط، وبالنسبة للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقنًا، كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

وتابع التقرير، أن الأمطار تسببت في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدي لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات اعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.

و بالنسبة لمربي النحل يفضل إبعاد خلايا النحل عن الأماكن شديدة الأمطار والرياح ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها، كما يفضل عدم الكشف على خلايا النحل في هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجه، ونؤكد على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالأمراض والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.