شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد مواطنى السواحل الشمالية التزام المنازل غدا لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقب ، على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأنطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى ، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .

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ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

ومن المتوقع اعتبارا من يوم الأحد المقبل أن يبدا التحسن فى الأحوال الجوية حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية .

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناشدة المسئولين خاصة فى المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط وسيناء اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .