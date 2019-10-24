شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: محكمة خاصة فى أنقرة لمحاكمة مسؤولى المخابرات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة حريت التركية عن إنشاء محكمة جديدة في العاصمة التركية أنقرة لمقاضاة أعضاء في المخابرات الوطنية التركية (MIT).

وقالت الصحيفة التركية إنه تقرر عقد المحكمة الخاصة بموظفي المخابرات أول جلسة خلال أيام، مشيرة إلى أن لجنة القضاة ستكون قادرة على عقد بضع جلسات الاستماع المغلقة بسبب الطبيعة السرية للعمل الذي يؤديه المتهمون.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم أعضاء المخابرات التركية الذين يواجهون إجراءات قانونية متهمون بالإرهاب بسبب صلاتهم المزعومة بحركة جولن.

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وتتهم الحكومة التركية حركة جولن بتدبير انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016 ووصفتها بأنها "منظمة إرهابية"، على الرغم من أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.