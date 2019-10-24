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شكرا لقرائتكم خبر عن دندراوي الهواري: عماد البحيرى "ليمبى الإخوان" تافه ومجهول ويتنكر لأهله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع في تدوينه له على موقع تويتر " عماد البحيرى (ليمبى الإخوان) يقدم نفسه على أنه صحفى وإعلامي ألمعى، رغم أنه تافه ومجهول، ولا يمثل جناح بعوضة.
وأضاف الكاتب الصحفى دندراوى الهواري فى تغريدته " عماد البحيرى التافه بيتنكر من أهله، بعد ما أهله فضحوه وعروه فى فيديو، واعتبروه خائن.مضيفا لكن تنتظر أيه من تافه تنكر لبلده وارتضى يبقى رباط فى جزمة ضابط مخابرات تركى، أكيد يتنكر من ناسه!!"
تويتر
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