شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغى تصريح خطيب بالإسكندرية ومنعه من صعود منابر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالخطيب علي حسن محمد عبد المعتمد ، ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية ، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين من ذلك ، لما نسب إليه من مخالفة لتعليمات الوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسكندرية على جميع إدارات الإسكندرية ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الإسكندرية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة ،