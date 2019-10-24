شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغى تصريح خطيب بالإسكندرية ومنعه من صعود منابر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالخطيب علي حسن محمد عبد المعتمد ، ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية ، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين من ذلك ، لما نسب إليه من مخالفة لتعليمات الوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسكندرية على جميع إدارات الإسكندرية ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه .
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الإسكندرية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة ،
فيما أصدر مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية إصداره الأول تحت عنوان "الحج والعمرة مناسك وأسرار".ويتناول الكتاب في رؤية عصرية خلاصة ميسرة لمناسك الحج والعمرة ، تنظر بعين الاعتبار إلى ما تم من تطوير وتوسعات بالحرم والمسعى، متضمنة ما يفسد فعله أو تركه الحج ، ولا يجبر فعل ما تم فعله منه ولا ترك ما تم تركه منه بدم .
ويعتبر الكتاب عن مجموعة خواطر حول أسرار مناسك الحج وجوانبه الروحية والإيمانية ، ودروس مستفادة من هذه الأسرار ، ودعوة إلى التيسير الذي جعله سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أصلاً في الحج عندما كان يجيب سائليه بقوله "صلى الله عليه وسلم":"افعل ولا حرج ".
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