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الأوقاف تلغى تصريح خطيب بالإسكندرية ومنعه من صعود منابر الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالخطيب علي حسن محمد عبد المعتمد ،  ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية ، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين من ذلك ، لما نسب إليه من مخالفة لتعليمات الوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسكندرية على جميع إدارات الإسكندرية ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه .

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الإسكندرية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة ، 

فيما أصدر مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية إصداره الأول تحت عنوان "الحج والعمرة مناسك وأسرار".ويتناول الكتاب في رؤية عصرية خلاصة ميسرة لمناسك الحج والعمرة ، تنظر بعين الاعتبار إلى ما تم من تطوير وتوسعات بالحرم والمسعى، متضمنة ما يفسد فعله أو تركه الحج ، ولا يجبر فعل ما تم فعله منه ولا ترك ما تم تركه منه بدم .

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ويعتبر الكتاب عن مجموعة خواطر حول أسرار مناسك الحج وجوانبه الروحية والإيمانية ، ودروس مستفادة من هذه الأسرار ، ودعوة إلى التيسير الذي جعله سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أصلاً في الحج عندما كان يجيب سائليه بقوله "صلى الله عليه وسلم":"افعل ولا حرج ".

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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