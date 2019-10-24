شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارتين محملتين بالسمن والعنب بحادثى تصادم بأطفيح على طريق الكريمات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الجيش بنطاق مركز ومدينة أطفيح بالجيزة، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل محملة بالعنب، كما شهد الطريق إنقلاب سيارة محملة بالسمن، ما أدى إلى غلق الطريق جزئيا، دون أن يسفرا عن وفيات.

وأكد محمود مدينة، رئيس مركز ومدينة أطفيح أنه تم الدفع بمعدات لرفع السيارات وإزالة آثار الحادث وإخلاء الطريق من حمولة السمن، منعا لانزلاق السيارات وتكرار الحوادث، مشيرا إلى أن الطريق جارى إعادة فتحه مرة أخرى بشكل كامل.

Advertisements

وتشهد عدة مناطق بالجمهورية تساقط أمطار بشكل متقطع، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الطقس، حيث حذرات إدارات المرور بالحذر وعدم القيادة بسرعة كبيرة منعا للحوادث.