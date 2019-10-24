شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعزيز التعاون فى مجال السلامة والصحة المهنية مع سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اللجنة الفنية المصرية - العمانية الثنائية أعمالها بالقاهرة، تنفيذا لبرنامج التعاون الفنى فى مجالات القوى العاملة بين مصر وسلطنة عمان واستمرت يومين.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن اجتماعات اللجنة المشتركة أكدت ضرورة تعزيز التعاون فى مجال السلامة والصحة المهنية والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال بين الطرفين، والدفع بالعلاقات الثنائية فى مجالات القوى العاملة إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن الجانب المصرى اقترح تطبيق أنظمة ربط القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا، لتوحيد وتسهيل إجراءات تنقل الأيدي العاملة بينهما ، أسوه بما تم تنفيذه في الأردن والكويت، وجارى تفعيلة فى عدد آخر من الدول العربية، مشيراً إلى أنه في هذا الخصوص وعد الجانب العمانى بدراسة ذلك، مع الاطلاع علي التجربة العمانية في مجال الخبرات الإلكترونية المقدمة في مجال نظام العمل.

وكان الجانبين قد استعرضا أنشطة البرنامج التنفيذى، والجدول الزمنى المقترح لبرنامج التعاون المقرر خلال عامى 2019/2020، وقدم رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة عرضا عن منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتبادلا الجانبين الخبرات حول منظومة التدريب والتعليم المهنى والتدرج أو المسار المهنى فى البلدينوكيفية متابعة المتدربين بعد عملية التدريب حتى يلتحق المتدرب بفرصة عمل مناسبة.

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كما تناولا نظام الربط الإلكترونى مع الأردن وعرض نظام التشغيل بالخارج ونظام التفتيش العمالى على جهاز التابلت وكيفية ربطه إلكترونيا بمكاتب تفتيش العمل، كما تم عرض منظومة التفتيش للسلامة والصحة المهنية.

وقام الوفد بزيارة ميدانية لمركز التدريب المهنى بالشرابية، وحيث تم التعرف على أنشطته التدريبية من معامل صيانة المحمول، وورش صيانة الدش والأجهزة المنزلية ، كما تعرف الوفد علي كيفية التدريب على صيانة الأجهزة ومعامل اللغات وورش التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، واللحام، وميكانيكا السيارات.

كما تم التعرف علي أحدث الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها بالمركز فى مجال الطاقة الشمسية، وتدريب المتدربين علي كيفية توصيل الطاقة الشمسية بالمنازل.

حضر جلسات المباحثات من جانب وزارة القوي العاملة، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومحمد عبد الرحمن رئس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأيمن قطامش، ونحمده محمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، والدكتور محمود حمزاوى مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والمهندس طلعت السيد مدير عام الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات، وإيمان محمد حسنين باحث أول بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية.

ومن الجانب العمانى، الدكتور عبد الله بن علي أحمد الشنفرى مدير عام للمديرية العامة للتخطيط والتطوير، وسعيد بن علي بن عامر جيد الهري المدير العام المساعد للمديرية العامة للقوي العاملة بمحافظة ظفار، وناصر بن سالم بن ناصر الحضرمى المدير المساعد لدائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية.