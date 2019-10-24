شكرا لقرائتكم خبر عن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كينيا" رسالة ماجستير بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الباحثة شيماء يس محمد العنانى، على الماجستير بتقدير جيدا جدا، من جامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كينيا ودور المؤسسات المالية فى تمويلها منذ عام 1992".

ضمت لجنة المناقشة عضوية كلا من، الدكتور سامى السيد فتحى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، و الدكتورة هويدا عبد العظيم عبد الهادي، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وأشرف على الرسالة كل من، الدكتور هيام علي زين الدين الببلاوى، أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة نهلة أحمد أبو العز، استاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، واعتمد ذلك التشكيل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وتهدف الدراسة إلى تحديد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كينيا ودور البنوك التجارية والمؤسسات المالية في تمويلها من خلال تحديد طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائها وإلقاء الضوء على أهم التحديات والمعوقات التى تواجه المشروعات.

كما تهدف إلى إظهار مكانة المشروعات فى الاقتصاد الكينى وما تحققه من تطور وتنمية في جميع الميادين، وتقديرمساهمة البنوك التجارية و المؤسسات المالية في تمويل المشروعات.

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وترجع أهمية الدراسة إلى أنه كان هناك قرابة الـ15 مليون كينى فى عام 2016 كان يعلموان فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ساهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل.