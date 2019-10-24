شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية المصرية – العمانية تختتم أعمالها لبرنامج التعاون بمجالات القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اللجنة الفنية المصرية- العمانية الثنائية أعمالها بالقاهرة، تنفيذا لبرنامج التعاون الفني في مجالات القوى العاملة بين مصر وسلطنة عمان والتي استمرت ليومين.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اجتماعات اللجنة المشتركة أكدت ضرورة تعزيز التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال بين الطرفين، والدفع بالعلاقات الثنائية في مجالات القوى العاملة إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال «سعفان»: إن الجانب المصري اقترح تطبيق أنظمة ربط القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا، لتوحيد وتسهيل إجراءات تنقل الأيدي العاملة بينهما، أسوه بما تم تنفيذه في الأردن والكويت، وجاري تفعيلة في عدد آخر من الدول العربية، مشيراً إلى أنه في هذا الخصوص وعد الجانب العماني بدراسة ذلك، مع الاطلاع على التجربة العمانية في مجال الخبرات الإليكترونية المقدمة في مجال نظام العمل.

وكان الجانبان قد استعرضا أنشطة البرنامج التنفيذي، والجدول الزمني المقترح لبرنامج التعاون المقرر خلال عامي 2019/2020، وقدم رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة عرضا عن منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتبادلا الجانبين الخبرات حول منظومة التدريب والتعليم المهني والتدرج أو المسار المهني في البلدين وكيفية متابعة المتدربين بعد عملية التدريب حتي يلتحق المتدرب بفرصة عمل مناسبة.

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كما تناولا نظام الربط الالكتروني مع الأردن وعرض نظام التشغيل بالخارج ونظام التفتيش العمالي على جهاز التابلت وكيفية ربطه اليكترونيا بمكاتب تفتيش العمل، كما تم عرض منظومة التفتيش للسلامة والصحة المهنية .

وقام الوفد بزيارة ميدانية لمركز التدريب المهني بالشرابية، حيث تم التعرف على أنشطته التدريبية من معامل صيانة المحمول، وورش صيانة الدش والأجهزة المنزلية، كما تعرف الوفد على كيفية التدريب على صيانة الأجهزة ومعامل اللغات وورش التفصيل والخياطة والتبريد والتكييف، واللحام وميكانيكا السيارات.

كما تم التعرف على أحدث الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها بالمركز في مجال الطاقة الشمسية وتدريب المتدربين على كيفية توصيل الطاقة الشمسية بالمنازل.

حضر جلسات المباحثات من جانب وزارة القوى العاملة، آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومحمد عبدالرحمن رئس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأيمن قطامش، ونحمده محمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والمهندس طلعت السيد مدير عام الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات، وإيمان محمد حسنين باحث أول بالإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية .

ومن الجانب العماني الدكتور عبدالله بن على أحمد الشنفري مدير عام للمديرية العامة للتخطيط والتطوير، وسعيد بن على بن عامر جيد الهري المدير العام المساعد للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، وناصر بن سالم بن ناصر الحضرمي المدير المساعد لدائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية.