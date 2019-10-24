شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الجارية بمتحف شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتفقد الأعمال الجارية بمتحف شرم الشيخ استعدادا للافتتاح الجزئي في شهر ديسمبر القادم. حيث قام بتفقد البهو الرئيسي وقاعة كبار الزوار وقاعتي العرض والحضارات والمنطقة الخارجية التي تحتوي على ركن المطاعم والكافيهات والوجبات السريعة وسور الحرف الأثرية ومنطقة البازارات، وكذلك منطقة النفق والمحلات والنافورة. وأشاد المحافظ بالأعمال الجارية بالمتحف، مشيرا إلى أن هذا الصرح العظيم سيضيف إلى إمكانيات شرم الشيخ السياحية المتنوعة، كما سينعش السياحة الثقافية بمدينة السلام.

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