شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. شيخ الأزهر: يجب نشر الوعي بخطورة المرض ومواجهته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال، الذي يوافق ٢٤ أكتوبر من كل عام، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضرورة نشر الوعي بخطورة هذا المرض وأهمية مواجهته، لاسيما بين الشعوب التي يتفشى فيها المرض، نتيجة لغياب الوعي، أو لانتشار مفاهيم دينية خاطئة تجاه حملات التصدي له.

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وأوضح شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يعمل انطلاقًا من مسؤوليته الإنسانية والمجتمعية على مضاعفة جهوده، لإنقاذ الأطفال من هذا الداء، ومواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال، ونشر الوعي بين الأُسر بضرورة تلقيح الأطفال بالأمصال، محذرًا من التقاعس عنه، واعتبار ذلك إثمًا كبيرًا وخطيئة تقترب من خطيئة القتل والوأد.

ويحرص الأزهر الشريف على مراجعة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والفريق الاستشاري الإسلامي المَعْنِي بشلل الأطفال، الذي وجه به الإمام الأكبر؛ للاطمئنان على مدى انحسار المرض والقضاء عليه.

وأضاف: «والأزهر إذ يؤكد دعمه للجهود الدولية الرامية لاستئصال مرض شلل الأطفال، فإنه يدعو علماء الدين والمهنيين الصحيين والجهات المنوطة كافة إلى حشد الوعي المجتمعي بأهمية هذه الجهود، داعيًا الله -عزو جل- أن يقي كل أطفال العالم، وأن يحميهم من هذا المرض، ومن كل الكوارث والأمراض التي تغتال أحلامهم وسعادتهم».