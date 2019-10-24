شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء» باللغة الصينية في معبدي أبو سمبل وفيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت شركة «مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية» من الأعمال الفنية الخاصة بادخال اللغه الصينية لعروض منطقتي فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها العرض، ليرتفع عدد لغات العروض إلى 9 لغات.

يأتي هذا في اطار خطه الشركة لفتح أسواق سياحية جديده كالسوق السياحي الصيني، والذي يعد من أكبر الأسواق الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

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وقال محمد عبدالعزيز، رئيس شركة الصوت والضوء، إن الشركة انتهت من ادخال اللغه الصينيه بمنطقتي أبوسمبل وفيله لأول مره، حيث تم تسجيل العرض بالتعاون مع المخرج السينمائى شريف مندور في مدينه الإنتاج الإعلامي ببكين في استوديوهات يونيفرسال العالميه بأحدث الأساليب التقنيه، وبالإستعانه بأشهر وأكبر نجوم السينما والإذاعه الصينية.

أضاف «عبدالعزيز» إنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغه الصينيه بمنطقتي فيله وأبوسمبل لتصبح مناطق الصوت والضوء ناطقه باللغه الصينيه، مشيرًا إلى أن عمليه إدخال لغه لعروض الصوت والضوء أمر ليس بهين، فقد احتاج مجهودات كبيره لانجازه في فترة وجيزه، وذلك لأن له مراحل كثيره لاخراجه في النهايه بنفس قيمه وجمال باقي العروض باللغات الأخرى.

يذكر أنه جرى إدخال اللغه الصينيه لعروض الصوت والضوء بمنطقتي الهرم والكرنك مع بدايه هذا العام كإحدى اللغات الأساسية، حيث يقدم العرض الصيني الآن بمنطقه الهرم، الأحد في تمام الثامنه مساء، وفي منطقه الكرنك، الجمعه في تمام التاسعه مساء.