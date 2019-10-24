شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 4 مدارس تعليم مجتمعي إلى «ذكية» في أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تحويل 4 مدارس تعليم مجتمعي بإدارة كوم أمبو التعليمية إلى مدارس ذكية وهي «أبوير وسلامون والرغامة البلد والخور قبلي»، في إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارتي التعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية، وبرنامج الأغذية العالمي، حيث تم دعم هذه المدارس بشاشات عرض وأجهزة داتا شو وتوصيل خدمة الإنترنت إليها.

أضاف «الفيومي»، في تصريحات، الخميس، أنه تم سابقًا إمداد هذه المدارس بأجهزة الحاسب اللوحي (تابلت) لتصبح مدارس ذكية مواكبة لتطورات العصر، وبذلك يتمكن الطالب من الدخول على بنك المعرفة، وكذلك المنصات التعليمية المختلفة.

من جهته، أكد السيد ريمون اسحاق، مساعد البرنامج، أن هذه المرحلة تعتبر الثانية لبرنامج الأغذية، حيث سبق للبرنامج تحويل مدرسة الحجاب بإدارة أسوان إلى مدرسة ذكية سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة في نوفمبر المقبل بخمس مدارس بمعدل مدرستين بإدفو ومثلهما بدراو ومدرسة بأسوان، ليصبح إجمالي المدارس الذكية عشر مدارس، ما يسهم بشكل فعال في تطوير المستوى التعليمي بالمدارس المجتمعية ورفع كفاءة العمل بها، وإمداد الطلاب بكافة الإمكانات التي تساعدهم في صقل مهاراتهم وتحسين مستواهم العلمي.

تحويل أربعة مدارس تعليم مجتمعى إلى مدارس ذكية بأسوان

تحويل أربعة مدارس تعليم مجتمعى إلى مدارس ذكية بأسوان

تحويل أربعة مدارس تعليم مجتمعى إلى مدارس ذكية بأسوان

تحويل أربعة مدارس تعليم مجتمعى إلى مدارس ذكية بأسوان

تحويل أربعة مدارس تعليم مجتمعى إلى مدارس ذكية بأسوان