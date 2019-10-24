شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السادس على التوالي، ويستمر لمدة يومين.

أعرب «عبدالغفار» عن سعادته لمشاركته للعام الثالث على التوالي في فعاليات المعرض، وسط كوكبة من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية، مؤكدًا أن المعرض أصبح ملتقى سنويا لكل عناصر منظومة الابتكار في مصر والمنطقة، وسوقا سنوية للابتكار يجمع بين المبتكرين والمختـرعين، وذوي الأفكار الجديدة، وشباب الباحثين، ورجال الأعمال، والصناعة، والجهات المانحة، والحاضنات التكنولوجية، والمناطق الاستثمارية، ورجال البنوك، والمسؤولين عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح «عبدالغفار» أن المعرض يحتضن كل من لديه القدرة على الابتكار، مما يعكس الاهتمام الكبير لدى القيادة السياسية بدعم شباب المبتكرين. مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من اهتمام مصر بالقارة الأفريقية، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فقد تم اختيار الاتحاد الأفريقي ضيف شرف المعرض هذا العام وإطلاق شعار «أفريقيا تبتكر»، موضحا أن المعرض يعقد هذا العام بمشاركة دولية كبيرة بلغت أكثر من 26 دولة منها.

وأكد «عبدالغفار» أهمية دعم شركاء التنمية والرعاية ومؤسسات المجتمع المدني، وشركائنا في هذا النجاح من الوزارات المختلفة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المصري ولكل المشاركين في المعرض؛ لرعاية البحث العلمي والابتكار والمعرفة، مضيفاً أن إقامة مثل هذه المعارض تأتي لتشجيع التحالفات التكنولوجية والصناعية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتجميع القدرات الوطنية، وتعزيز الثقة لدى الشركات الدولية للاستثمار في مصر، والدخول في شراكات في كافة المجالات الواعدة، ودعم وتحفيز الطلاب بجانب نشر ثقافة الابتكار والاختراع بين فئات المجتمع، فضلاً عن توثيق الصلة وبناء جسور راسخة من التعاون بالمحيط العربي والأفريقي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.

واستعرض «عبدالغفار» التطورات التي شهدها معرض القاهرة الدولي للابتكار على مدار خمس سنوات سابقة، موضحًا أن إجمالى الدعم المقدم من الأكاديمية لدعم ابتكارات الفائزة في المعرض من أجل الوصول بالواعد منها إلى منتج حوالي 5،5 مليون جنيه مصري، وإجمالي عدد الابتكارات التي أتيحت لها فرصة العرض في النسخ السابقة حوالي 1940 فكرة وابتكارا، وإجمالي عدد الزائرين في الأعوام السابقة 6000 زائر، وإجمالي عدد الجوائز التي منحتها الأكاديمية 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية ومنح احتضان.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم احتضان عدد 14 فائزا بالمعرض بإجمالي تمويل قيمته 3 مليون جنيه مصري من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، كما بلغ عدد زوار صفحة التواصل الاجتماعي التي تم انشائها للمعرض ما يقرب من 2،5 مليون زائر سنويا، وأنه تم تأهيل عدد 19 متسابقا من الفائزين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار إلى المرحلة الرابعة بالبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر في الموسم الثاني، وتم اختيار عدد 6 فائزين من معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار لعام 2018 للسفر إلى معرض جنيف الدولي لعام 2019 مع تحمل الأكاديمية نفقات السفر والإقامة ورسوم الاشتراك ومساحة العرض بإجمالي تمويل قدره 170 ألف جنيه، وحصدوا 7 ميداليات ذهب غير الفضة والبرونز.

وتابع أن المعرض هذا العام يقدم العديد من الجوائز منها: عدد 100 جائزة مالية بقيمة تتراوح بين 10: 30 ألف جنيه لـ (أفضل الاختراعات أو الابتكارات، أفضل مشروعات تخرج، أفضل اختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، أفضل مشروع ابتكاري، أفضل شركات تكنولوجية ناشئة، جائزة المبتكر الصغـــير أقل من 16 عاما) وذلك طبقًا لقرارات لجان التحكيم، والتي تتكون من 8 لجان علمية واقتصادية متخصصة تضم في عضويتها أكثر من 50 أستاذا وخبيرا واقتصاديا، وبإجمالي تمويل يصل إلى مليون جنيه، وعدد 5 منح احتضان ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية قيمة المنحة الواحدة 200 ألف جنيه وبإجمالي تمويل يصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد 3 منح احتضان ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية قيمة المنحة الواحدة 200 ألف جنيه وبإجمالي تمويل يصل إلى 600 ألف جنيه لطلاب التعليم الفني والفائزين في مسابقة فني مبتكر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد 6 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بسويسرا بدعم مالي كامل يشمل (تذاكر السفر، رسوم الاشتراك ومساحة العرض، والإقامة) بإجمالي تمويل 400 ألف جنيه، وعدد 90 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية للفائزين بالمعرض وشهادات تقدير، وعدد 7 جوائز ضمن مسابقة عاصمة الابتكار للمحافظات الفائزة لأفضل المحافظات المصرية في دعم الابتكار، كما سيتأهل أفضل عشر ابتكارات واختراعات في المعرض في مجال الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصناعة والإلكترونيات وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى المراحل النهائية من البرنامج التليفزيوني: القاهرة تبتكر وذلك بالتعاون مع قناة النهار والتليفزيون المصري، معلنا عن بدء الموسم الثالث للقاهرة تبتكر.

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وفي ختام كلمته وجه وزير التعليم العالي الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقائمين على التنظيم، متمنيًا التوفيق والسداد لمصرنا الحبيبة العزة والكرامة والشموخ ودوام التقدم والازدهار.

وخلال تفقده المعرض، استمع «عبدالغفار» لشرح من المبتكرين والمخترعين حول مشروعاتهم، مشيداً بتلك الابتكارات والاختراعات المعروضة، مشيراً إلى أن هذا المعرض يفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وبما يعكس امتلاك مصر لثروة بشرية هائلة من المبتكرين تستطيع أن تبتكر وتبدع بأبسط الموارد والإمكانيات.

من جهته، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المعرض يأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العلم «مصر تفكر وتبتكر»؛ بهدف جعل مصر دولة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا وبناء العقول، مؤكدًا أهمية تطوير التعليم للوصول إلى جيل قادر على التعلم والتفكير والابتكار، وليس جيل مستهلك، وهو ما يعيد دور مصر في مجال المعرفة والابتكار.

وفي كلمته، صرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين في مصر والمنطقة وأصبح على قائمة المعارض الدولية، مشيرا إلى أن المعرض في حد ذاته ليس هدفًا وإنما أحد الآليات التنفيذية التي تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى صنع في مصر، وهو أيضا آلية للتسويق التكنولوجى ونشر ثقافة الابتكار، موضحًا أنه يتم تطوير المعرض كل عام وفقا لرؤية الوزارة بأن يصبح المعرض أكبر تجمع للابتكار في إفريقيا، لافتا إلى أنه سيتم على هامش المعرض هذا العام عقد دورة تدريبية دولية في الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز بمشاركة متدربين من أكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى عقد برنامج تدريبى مكثف في الملكية الفكرية والإعلام العلمى، ومؤتمر شباب علماء الجيل القادم.

وأشار «صقر» إلى أن المعرض أحد الآليات التي تعتمد عليها الأكاديمية في تسويق مخرجات البحث العلمي الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين؛ لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة سريعة واحترافية، حيث يمثل المعرض منصة للتواصل بين كل أطراف منظومة دعم الابتكار على المستويين المحلي والدولي، والتواصل والتعارف والتأسيس لشراكات ناشئة، كما يساعد المعرض على توثيق صلة المبتكرين بالمحيط العربي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.

واوضح «صقر» أن المعرض يقدم هذا العام العديد من النماذج الأولية من الابتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 14 تحالفا من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 50 مشروعا من مشروعات التخرج، وما يقرب من 60 ابتكارا من الابتكار المجتمعي للأفراد، وعدد 17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروعا من مشروعات التعليم الفني، وعدد 15 مشروعا من نماذج من مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذجا من جامعة الطفل، كما تم إضافة هذا العام جناح تكنولوجيات المستقبل والذي يحتوي على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية، وجناح الجهات الداعمة للابتكار، والذي يحتوي على جهات (التمويل، والحاضنات، والمشروعات التكنولوجية، ومساحات العمل المشتركة، وصناديق الاستثمار، والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة).

ويشارك في فعاليات المعرض هذا العام في نسخته السادسة ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، ومؤسسة مصر الخير، وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرها من مختلف المؤسسات والشركات ورجال الصناعة، والعديد من الدول العربية والأفريقية والأسيوية، وأكثر من 5000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وعلى هامش المعرض تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع وزارتى (التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة)، وأيضاً مع الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.