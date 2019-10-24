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شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي الإنسان» يتفقد سجني النساء في القناطر والمرج.. ويشيد بـ«الداخلية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات ومعامل التحاليل وغرفة الأشعة والغسيل الكلوى ونادى أطفال السجينات، خلال زيارته لنزلاء سجنى النساء بالقناطر الخيرية والمرج العمومى، وأشاد الوفد بالاهتمام الذى توليه وزارة الداخلية لأوضاع النزلاء داخل السجون، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية.
أوضحت الوزارة، فى بيان، الخميس، أن أعضاء الوفد التقوا بعدد من النزلاء والنزيلات، واطلع على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزيلات والنزلاء، لاسيما أوجه الرعاية الصحية، مشيدًا بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن ولأطفالهن، وإحضار إدارة السجن أطفال السجينات المودعين بدور الرعاية الخارجية لزيارتهن بالسجن بصفة دورية.
أفادت الوزارة أن وفد «قومى الإنسان» توجه لقاعات الزيارات والكافتيريات وفصول محول الأمية ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج السجينات، وأثنى الوفد على جودة المعروضات وتميزها، وكذا المخابز والمطابخ ومركز التأهيل المهنى على حرف التشييد والبناء، وبمناقشة النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهن، أشادوا جميعاً بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.
وأشار البيان إلى أن «الوفد» تقدم بالشكر للوزارة، لتنظيم تلك الزيارة، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.
واختتمت الوزارة: «الزيارة تأتى استمرارًا لنهجها بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيقغايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح».
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