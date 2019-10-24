شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد إخلاء سبيل «وزير عدل الإخوان» بتدابير احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الخميس، استئناف النيابة على إخلاء سبيل أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الإخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية، كما قررت المحكمة عدم مغادرته منزله.

كانت النيابة وجهت إلى المتهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».