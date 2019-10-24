شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي الديوان والأحياء والمراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 3 آلاف و641 موظفاً اعتباراً من 1 يوليو 2019.

يأتي ذلك في إطار قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، 30 مارس الماضي، بإجراء أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

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شمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن، حيث تضمنت الحركة ترقية 2771 موظفا تخصصيا وفنيا و862 موظف خدمات معاونة وحرفي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد «راشد» حرص المحافطة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأحسن صورة.

يذكر أن مادة (5) من قرار الجهاز تمنح الموظف اعتباراً من 1/7/2019 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر، ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.