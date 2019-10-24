شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يواصلان زيارتهما إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، أجندة عمل زيارتهما ضمن الرحلة الدراسية لتجربة ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، للوقوف ميدانيا على التجربة التنموية في إطار الدعوة الموجهة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفي إطار متابعة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات «WISE وايز» الذي تنفذه المحافظة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

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التقى المسؤولان المصريان بعمدة تشارلوت، في ليليس، وعقدا اجتماعا مع القيادة الإقليمية لتحالف الأعمال في تشارلوت وفريق التنمية الاقتصادية لشركة «ديوك» للطاقة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تأتي ضمن برنامج وأهداف الزيارة، وكان من أهمها: «البرامج المتعلقة بتنمية القوى العاملة مثل برنامج تطوير القوى العاملة في كلية سنترال بيدمونت المجتمعية، والذي يمكن تطبيقه في 3 شهور فقط، بجانب مناقشة الاستفادة من تجربة تشارلوت في مجال تنمية وتطوير أداء العاملين والموارد البشرية، وآليات ربط الخريجين من المدارس والكليات التطبيقية بسوق العمل».

وخلال اللقاء، استعرض «عبدالجابر» تجربة المحافظة في مجال التدريب المهني والتي ارتكزت على عدة محاور وأهداف منها: إعادة تفعيل وتأهيل مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة ودعمها بالوسائل والأنظمة الحديثة للقيام بدروها، حيث تم بالفعل تشغيل مركز الكفاءة الإنتاجية من خلال إعادة تأهيله وتوفير المعلمين المدربين والإعلان عن مميزاته ودوره في تنمية المهارات الفنية وتوفير فرص عمل للخريجين عن طريق جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية الثمانية، بجانب انشاء مجلس أمناء لمتابعة تشغيل مراكز التدريب مما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل وتوفير كوادر وأيدي عاملة مدربة، مشيرا إلى امكانية الاستفادة من دعم برنامج كلية سنترال لتحقيق نتائج أفضل وأسرع، لافتا إلى أن بني سويف كانت من أولى المحافظات في تشكيل وحدة تنمية اقتصادية محلية منبثقة من الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وأنه تم تشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري يضم نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين والمستثمرين والمرأة والشباب للمساهمة في تنفيذ الرؤية والخطة التنموية.

وتم عرض فيديو تعريفي بمقومات بني سويف وحجم المشروعات المنفذة خلال الست سنوات الماضية في قطاعات الطرق والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والاستثمار والزراعة وغيرها، بجانب استعراض مقومات المحافظة السياحية في مختلف المجالات، وما شهدته المحافظة في الفترة الأخيرة (خلال الـ 12 شهرا الماضية بداية من سبتمبر 2018 وحتى أكتوبر 2019) خاصة في مجالات استعادة الصورة الحضارية لمدن وميادين وقري المحافظة من خلال أعمال التطوير والتجميل والرصف، وتطوير كورنيش النيل وغيرها، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي.