شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم أحمد فوزي مصاب العمليات الإرهابية في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، البطل أحمد فوزى ابن قرية العباسة التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، أحد أبطال الصاعقة المصرية، بعد إصابته في أحد العمليات الإرهابية في سيناء، ومنحه درعًا؛ تكريمًا لدوره البطولي في الحفاظ على أمن واستقرارالبلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا حسيني، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان.