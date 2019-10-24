شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا: استمرار عمل اللجنة الثلاثية للوصول إلى حل مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد، على هامش القمة الأفريقية الروسية، إن الحوار البناء بين مصر وإثيوبيا سوف يستمر.

وأضاف "أحمد"، خلال تصريحات على هامش قمة روسيا إفريقيا: "لم أتحدث مع الرئيس السيسي عن سد النهضة فقط ، لكن هناك مشروعا فى إثيوبيا لزراعة الأشجار، وهذا يأتى بنتائج إيجابية فى زيادة نسبة الأمطار فى إثيوبيا وعرضت على الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي المشاركة فى هذا المشروع وقد وجدت قرارا إيجابيا جدا من الرئيس السيسي".

وتابع رئيس وزراء إثيوبيا: "بما أن مصر وأثيوبيا من أكبر الدول فى أفريقيا فإن الكثير يبدى تخوفه حتى لا يقع بينهما صراع، ومنهم روسيا عرضوا علينا التدخل فى هذا الشأن وأنا أرى أن تدخلهم إن كان سياسيا فلا مشكلة، أما الأمور الفنية فإن اللجنة الثلاثية سوف تستمر بمشاوراتها ويتوصلون لحل مرض".

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