السيسى: قمة أفريقيا - روسيا تترجم الإرادة السياسية للزعماء المشاركين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البيان الختامى للقمة الأفريقية الروسية، يعكس الأولويات المشتركة بين روسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن القمة بحثت قضايا التعاون فى مختلف المجالات بشكل صريح بين الأطراف. وأضاف الرئيس السيسي فى ختام القمة الأفريقية الروسية، أن القمة الراهنة تترجم الإرادة السياسية للزعماء المشاركين لتعزيز العلاقات المتبادلة.

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