شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن عقد القمة الأفريقية - الروسية كل 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن انعقاد القمة الأفريقية الروسية كل 3 سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الأفريقية، وعقد مشاورات سنوية لوزراء الخارجية والدول الأفريقية. وقال بوتين فى ختام القمة الأفريقية الروسية الأولى بمنتجع سوتشى الروسى، اليوم الخميس، إن هذا المنتدى فتح نوعا من العلاقة الجيدة بين روسيا وأفريقيا، فأكثر من 40 دولة تم تمثيلها من الرؤساء والتوقيع على عدة اتفاقيات، ونتيجة للعمل المشترك تم عقد اتفاقيات أخرى تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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