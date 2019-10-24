شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار غزيرة ورعدية فى 6 أكتوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد ميدنة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، موجة سقوط أمطار غزيرة، يصابحها برق ورعد، ضمن موجة الطقس السئ وحالة عدم استقرار التى سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الخميس.

وواجهت بعض الطرق تجمعات من المياه، التى أدت إلى بطئ فى حركة المرور.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الخميس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وقد كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجة البحرى مستمرة حتى السبت المقبل، لافتا إلى أن الأمطار ستكون بين خفيفة ومتوسطة الشدة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ ”الخليج 365”، أن البلاد مازالت تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، لافتا إلى أنه لازالت هناك فرص لسقوط الأمطار بين متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات "بلطيم - الإسكندرية - رفح - العريش - بورسعيد - الإسماعيلية" ، وشمال الدلتا "البحيرة - كفر الشيخ - المنصورة"، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول بشمال ووسط سيناء.