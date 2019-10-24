شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والدول الإفريقية توقع 50 وثيقة خلال منتدى سوتشى بـ12.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار الرئيس الروسى أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية، وقعت اتفاقيات خلال منتدى "روسيا-إفريقيا" فى سوتشى، تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكى. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التى وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالى الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل "نحو 12.5 مليار دولار أمريكى".

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